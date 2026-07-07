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Мильштейн о Сурине: «С каждым годом он становится все лучше. Я рад за его развитие. Пожелал бы ему выиграть третий Кубок Гагарина и на хорошей ноте приехать в Северную Америку»

Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Егора Сурина в Северной Америке, рассказал, когда будет обсуждать будущее хоккеиста в НХЛ.

Источник: Спортс‘’

Срок соглашения 19-летнего игрока с клубом Фонбет Чемпионата КХЛ рассчитан до 31 мая 2027 года. Нападающий был выбран «Нэшвиллом» под общим 22-м номером на драфте-2024.

— Видно, что Егор Сурин, который также приезжал в ваш лагерь, находился в центре внимания. Он пример для молодых игроков?

— Он отличный хоккеист и очень хороший старший товарищ для многих молодых ребят. Поэтому его ежегодный приезд в наш лагерь является колоссальной пользой. Молодые ребята могут оценить свои силы против такого игрока, как Егор.

В то же самое время он такой компанейский парень, который подсказывает молодым ребятам как на льду, так и вне его, и это поможет им в карьере в дальнейшем.

— После двух чемпионств «Локомотива» он вырос как игрок?

— С каждым годом он становится все лучше, как и на льду, так и вне льда. И я очень рад за его развитие. Я бы пожелал ему выиграть третий Кубок Гагарина и на хорошей ноте приехать в Северную Америку.

— У него в планах приехать через год?

— После окончания следующего сезона мы встретимся с его семьей и с клубом «Нэшвилл» и обсудим разные варианты, — сказал Мильштейн.