Мильштейн о Сурине: «С каждым годом он становится все лучше. Я рад за его развитие. Пожелал бы ему выиграть третий Кубок Гагарина и на хорошей ноте приехать в Северную Америку»

Срок соглашения 19-летнего игрока с клубом Фонбет Чемпионата КХЛ рассчитан до 31 мая 2027 года. Нападающий был выбран «Нэшвиллом» под общим 22-м номером на драфте-2024.
— Видно, что Егор Сурин, который также приезжал в ваш лагерь, находился в центре внимания. Он пример для молодых игроков?
— Он отличный хоккеист и очень хороший старший товарищ для многих молодых ребят. Поэтому его ежегодный приезд в наш лагерь является колоссальной пользой. Молодые ребята могут оценить свои силы против такого игрока, как Егор.
В то же самое время он такой компанейский парень, который подсказывает молодым ребятам как на льду, так и вне его, и это поможет им в карьере в дальнейшем.
— После двух чемпионств «Локомотива» он вырос как игрок?
— С каждым годом он становится все лучше, как и на льду, так и вне льда. И я очень рад за его развитие. Я бы пожелал ему выиграть третий Кубок Гагарина и на хорошей ноте приехать в Северную Америку.
— У него в планах приехать через год?
— После окончания следующего сезона мы встретимся с его семьей и с клубом «Нэшвилл» и обсудим разные варианты, — сказал Мильштейн.