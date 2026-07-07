Вайсфельд о Барабанове: «124 млн — очень большие деньги. Александр — хороший игрок, но он не делает разницу. Он перевернул хоть одну встречу в плей-офф?»

— Ну как-то так вот, в первом приближении, конечно, очень большие деньги. 124 миллиона… По мне, такой контракт должен быть у человека, который делает прямо разницу. Барабанов — очень хороший игрок, но он не делает разницу. Он перевернул хоть одну встречу в плей-офф? Вот Радулов — да, он это делает. А Барабанов этого не делает.