Вайсфельд о Барабанове: «124 млн — очень большие деньги. Александр — хороший игрок, но он не делает разницу. Он перевернул хоть одну встречу в плей-офф?»

— Этим летом серебряный «Ак Барс» серьезно размывается. Потеряли Барабанова, Сафонова, Карпухина, скорее всего не продлят Яшкина, с Галимовым не могут договориться… В чем сейчас шанс Казани сохранить позиции топов Востока?
— Во-первых, Казань — это всегда традиционно очень закрытая организация. Что там происходит, никто не знает. Во всех командах какие-то там сенсации, новости, взрывы, сплетни, в Казани всегда тихо. Это первое.
Второе: Казань никогда эту трансферную кампанию резко не начинала. Вот каждый год все говорят: «А чего Казань не комплектуется?» То есть они так всегда, у них такой подход, они не торопятся.
Поэтому то, что сейчас в «Ак Барсе», — это не значит, что такая же картина будет в сентябре. Это же дело такое, они могут за один день четверых подписать, и становится другая команда. Поэтому сейчас анализировать силу «Ак Барса» вообще бесполезно и смысла никакого нет.
— Стоило ли казанцам держаться за Барабанова за 124 миллиона?
— Ну как-то так вот, в первом приближении, конечно, очень большие деньги. 124 миллиона… По мне, такой контракт должен быть у человека, который делает прямо разницу. Барабанов — очень хороший игрок, но он не делает разницу. Он перевернул хоть одну встречу в плей-офф? Вот Радулов — да, он это делает. А Барабанов этого не делает.
Допустим, Ткачев Владимир Эдуардович это делал временами, Барабанов этого не делал. Я не очень удивлен тому, что «Ак Барс» не дал эти деньги Барабанову.
Что касается «Автомобилиста», может быть, они считают, что это прямо вот тот человек, который изменит команду. Это их право, они так считают. Судя по всему, Барабанов на сегодняшний день самый высокооплачиваемый игрок. Посмотрим, может, он сейчас начнет чудеса творить, условно как Буше, например, в Омске начнет класть в каждой игре, — сказал Вайсфельд.
Барабанов покинет «Ак Барс» и будет зарабатывать 124 млн рублей за сезон в «Автомобилисте» («СЭ»).