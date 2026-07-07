Овечкин о своих целях на сезон: «Плей-офф. А затем — победа в Кубке Стэнли, потому что это, вероятно, будет мой последний год»

"Во-первых, это плей-офф. А затем — победа в Кубке, потому что это, вероятно, будет мой последний год. И если вы посмотрите на состав, на глубину состава, очевидно, что Логан Томпсон — первоклассный вратарь, у нас отличная линия защиты, а усиления в нападении возвращают нас в число претендентов на Кубок Стэнли.