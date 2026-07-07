Овечкин о своих целях на сезон: «Плей-офф. А затем — победа в Кубке Стэнли, потому что это, вероятно, будет мой последний год»

2 июля 40-летний хоккеист заключил новый договор с клубом на год.
Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).
"Во-первых, это плей-офф. А затем — победа в Кубке, потому что это, вероятно, будет мой последний год. И если вы посмотрите на состав, на глубину состава, очевидно, что Логан Томпсон — первоклассный вратарь, у нас отличная линия защиты, а усиления в нападении возвращают нас в число претендентов на Кубок Стэнли.
Так что я очень взволнован и очень рад за команду и за болельщиков", — сказал Овечкин.