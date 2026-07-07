Мильштейн об успехах российской вратарской школы: «Это связано с приходом Третьяка в ФХР и с тем вкладом, который внесли квалифицированные тренеры»

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский выиграл «Везина Трофи» в 2026 году, вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин занял второе место в голосовании.
Награда вручается лучшему голкиперу по итогам регулярного чемпионата НХЛ.
— Это очередной раз подтверждает, что российская вратарская школа сейчас лучшая в мире?
— На сегодняшний день российская школа номер один. На последнем драфте был выбран 31 голкипер, из них восемь вратарей из России.
— В чем, на ваш взгляд, секрет российской вратарской школы?
— Я думаю, дело в подготовке вратарей. Это связано с приходом Владислава Третьяка в Федерацию хоккея России и с тем вкладом, который внесли квалифицированные тренеры по вратарям.
Видение специалистов и развитие голкиперов в России на сегодняшний день на много шагов опережает их североамериканских коллег, — сказал Мильштейн.