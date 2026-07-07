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Чинахов о Питтсбурге: «Супергород. Он не такой маленький, везде надо ехать на машине. Мне это очень нравится: садишься за руль, едешь куда-нибудь с музычкой. Прям кайф»

Нападающий «Пингвинс» Егор Чинахов поделился впечатлениями от Питтсбурга.

Источник: Спортс‘’

Ранее стало известно, что игрок подписал 3-летний контракт с клубом с зарплатой 6,25 млн долларов в год.

— Ты не думал в этот раз менять клуб и куда-то уходить?

— Нет. Мне очень понравилось в Питтсбурге. Тем более там дочка родилась. Супергород.

— Что хорошего в Питтсбурге?

— Мне нравится. Мы живем не в центре, а за городом, возле тренировочного катка. Там все есть. Он не такой маленький, везде надо ехать на машине. Мне это очень нравится: садишься за руль, едешь куда-нибудь с музычкой. Прям кайф.

— А что там есть, чего нет в Омске?

— В Омске «Бэтмена» не снимали, — сказал Чинахов.