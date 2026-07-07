Вайсфельд о «Шанхае»: «Пока в Китай не уедут, у них вообще будущего нет, искусственная команда. Где у них фарм-клуб, молодежка? Откуда они должны брать игроков?»

— К Ковальчуку и Артюхину я отношусь с симпатией и искренне желаю, чтобы у них все получилось. Но с моей точки зрения, там хоть кого ставь — ничего не получится. Дело там не в Артюхине, не в Ковальчуке и не в Крылове.