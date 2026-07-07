Вайсфельд о «Шанхае»: «Пока в Китай не уедут, у них вообще будущего нет, искусственная команда. Где у них фарм-клуб, молодежка? Откуда они должны брать игроков?»

— «Шанхайские драконы» с Ковальчуком и Артюхиным во главе — есть ли у этого проекта перспективы при отсутствии у них опыта большого самостоятельной менеджерской работы?
— К Ковальчуку и Артюхину я отношусь с симпатией и искренне желаю, чтобы у них все получилось. Но с моей точки зрения, там хоть кого ставь — ничего не получится. Дело там не в Артюхине, не в Ковальчуке и не в Крылове.
— А в чем дело?
— Дело в том, что это искусственная команда. Какая она? Во-первых, какое отношение к Китаю имеет? Ну ладно, Бог с ним, количество иностранцев у них не ограничено. Где у них фарм-клуб? Где у них молодежная команда? Откуда они должны брать игроков?
Это искусственная команда. В моем понимании, пока они в Китай не уедут, у них вообще будущего нет.
— Основная причина — в отсутствии постоянной локации, согласны?
— Сто процентов. И вообще философии нет. Это абсолютно не критика в сторону Артюхина и Ковальчука. При таком подходе к этому коллективу я очень удивлюсь, если они чего-то там добьются. Не потому, что Артюхин и Ковальчук плохие. Потому что там такая организация, — сказал Вайсфельд.