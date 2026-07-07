Овечкин потратил 20+ млн рублей на отпуск в Турции. Он арендовал виллу с бассейном и личным пляжем в пятизвездочном отеле («Mash на спорте»)

Отмечается, что 40-летний форвард «Вашингтона» снял виллу в пятизвездочном отеле Maxx Royal Kemer Resort в городе Кемер.
В доме площадью 250 квадратных метров есть личный бассейн, сауна, хаммам, терраса с джакузи и выход на личный пляж.
Ранее Овечкин подписал новый контракт с «Кэпиталс» на год. Он может заработать до 9 млн долларов по этому соглашению.
Овечкин забил Дзюбе между ног во время игры в пляжный футбол: «Все-таки футболисты лучше хоккеистов».
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