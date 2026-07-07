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Овечкин о подготовке к сезону: «Почти каждый день хожу в тренажерку, играю в волейбол. Этим летом все будет по-другому по разным причинам»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о том, как будет готовиться к предстоящему сезону НХЛ.

40-летний форвард занимается под руководством персонального тренера по физподготовке Павла Бурлаченко с 2017 года.

"Я почти каждый день хожу в тренажерный зал и играю в волейбол. Завтра я возвращаюсь в Москву, тогда начну кататься.

Как я уже говорил, этим летом для меня все будет по-другому по разным причинам", — сказал Овечкин.

Овечкин потратил 20+ млн рублей на отпуск в Турции. Он арендовал виллу с бассейном и личным пляжем в пятизвездочном отеле («Mash на спорте»).

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