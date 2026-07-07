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Владелец «Вашингтона»: «У нас самый быстрый, тяжеловесный и глубокий состав за все время. Это может быть великая команда, способная бороться за Кубок»

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис поделился мнением о текущем положении команды.

Источник: Спортс‘’

В прошлом сезоне «Кэпиталс» заняли девятое место в Восточной конференции и не вышли в Кубок Стэнли. Летом клуб усилил нападение Алексом Таком, Джорданом Кайру и Буном Дженнером.

"В конце прошлого сезона все чувствовали себя опустошенными, не попав в плей-офф. Было странно наблюдать за первым раундом Кубка Стэнли, в то время как мы собирались играть в гольф.

В межсезонье мы все решили: «Давайте попробуем. Давайте снова попробуем достичь величия».

Овечкин вернулся, а [генменеджер] Крис Патрик создал самую быструю, сильную, тяжеловесную и глубокую команду за все время, что Алекс находится в клубе.

Все это вновь разожгло в нас и наших болельщиках надежду и мечты о том, что это может быть великая команда, способная бороться за Кубок", — сказал Леонсис.

Овечкин о своих целях на сезон: «Плей-офф. А затем — победа в Кубке Стэнли, потому что это, вероятно, будет мой последний год».