Овечкин о возвращении в НХЛ: «Меня не волнует, что люди скажут или напишут. Я знаю, как с этим справляться»

40-летний нападающий заключил контракт на год и может получить до 9 миллионов долларов за следующий сезон.
«Когда тебе 22−23 года, это совсем другое дело. Я знаю, как с этим справляться, и меня не волнует, что люди скажут или напишут. Я себя знаю», — сказал Овечкин.
В прошлом сезоне россиянин провел 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 64 (32+32) очка, став лучшим снайпером и бомбардиром «Кэпиталс».
Владелец «Вашингтона»: «У нас самый быстрый, тяжеловесный и глубокий состав за все время. Это может быть великая команда, способная бороться за Кубок».
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