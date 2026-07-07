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Овечкин о возвращении в НХЛ: «Меня не волнует, что люди скажут или напишут. Я знаю, как с этим справляться»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что не будет ощущать дополнительное давление после подписания нового контракта с клубом.

Источник: Спортс‘’

40-летний нападающий заключил контракт на год и может получить до 9 миллионов долларов за следующий сезон.

«Когда тебе 22−23 года, это совсем другое дело. Я знаю, как с этим справляться, и меня не волнует, что люди скажут или напишут. Я себя знаю», — сказал Овечкин.

В прошлом сезоне россиянин провел 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 64 (32+32) очка, став лучшим снайпером и бомбардиром «Кэпиталс».

Владелец «Вашингтона»: «У нас самый быстрый, тяжеловесный и глубокий состав за все время. Это может быть великая команда, способная бороться за Кубок».

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