Генменеджер «Вашингтона» о контракте Овечкина: «Я переживал, что раз мы платим Таку 10,5 млн за сезон, то он захочет столько же. Суперзвезды очень уверены в своих способностях»

40-летний форвард подписал договор на год. Его зарплата составит 4,25 млн долларов за сезон. Еще 4,75 млн он получит, если проведет более 10 матчей в предстоящем регулярном чемпионате.
"Большинство суперзвезд стали ими не просто так. Они очень уверены в своих способностях.
Александр понимает, что он не 25-летний Овечкин, но он также думает: «Я забил 30 голов за сезон, верно? Я еще много чего могу предложить».
Меня беспокоило, что раз мы платим Алексу Таку 10,5 млн долларов в год, то Ови скажет, что хочет столько же. Я очень переживал по поводу его звонка", — сказал Патрик.
Овечкин о продлении контракта с «Вашингтоном»: «На заключение сделки ушло около 10 минут. Я хочу бороться за Кубок Стэнли. Видел, что команда подписала претендентов на трофей».