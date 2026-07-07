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Карандин о «Сибири»: «В Восточной конференции наметилось перераспределение сил — теперь клуб ближе скорее к верхушке, чем к аутсайдерам. Есть потенциал уверенно зайти в плей-офф»

Бывший арбитр Юрий Карандин высказался о селекционной работе «Сибири».

Источник: Спортс‘’

— Как оцените летние трансферы?

— Скажу, что концовка прошлого сезона внушила болельщикам «Сибири» надежды. Молодой тренер Люзенков неплохо зашел в команду, ему помогли трансферами, в итоге получился плей-офф.

О летней селекции «Сибири» судить рано, все покажет сезон. Но форварды Коршков, Никулин, Воробьев — это усиление. Как и защитники Мищенко с Дитцем.

Так что у Люзенкова есть материал для работы и для прогресса.

— Потолок «Сибири» прежний — восьмое место в конференции и первый раунд плей-офф?

— Я человек советского хоккея, воспитан на победах, этот минимализм мне чужд.

Думаю, «Сибирь» будет ставить более высокие задачи. Тем более что в Восточной конференции наметилось явное перераспределение сил — и теперь «Сибирь» ближе скорее к верхушке, чем к аутсайдерам. Есть потенциал уверенно зайти в плей-офф, — сказал Карандин.