Карандин о «Сибири»: «В Восточной конференции наметилось перераспределение сил — теперь клуб ближе скорее к верхушке, чем к аутсайдерам. Есть потенциал уверенно зайти в плей-офф»

— Как оцените летние трансферы?
— Скажу, что концовка прошлого сезона внушила болельщикам «Сибири» надежды. Молодой тренер Люзенков неплохо зашел в команду, ему помогли трансферами, в итоге получился плей-офф.
О летней селекции «Сибири» судить рано, все покажет сезон. Но форварды Коршков, Никулин, Воробьев — это усиление. Как и защитники Мищенко с Дитцем.
Так что у Люзенкова есть материал для работы и для прогресса.
— Потолок «Сибири» прежний — восьмое место в конференции и первый раунд плей-офф?
— Я человек советского хоккея, воспитан на победах, этот минимализм мне чужд.
Думаю, «Сибирь» будет ставить более высокие задачи. Тем более что в Восточной конференции наметилось явное перераспределение сил — и теперь «Сибирь» ближе скорее к верхушке, чем к аутсайдерам. Есть потенциал уверенно зайти в плей-офф, — сказал Карандин.