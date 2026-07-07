Карандин о «Сибири»: «В Восточной конференции наметилось перераспределение сил — теперь клуб ближе скорее к верхушке, чем к аутсайдерам. Есть потенциал уверенно зайти в плей-офф»

Думаю, «Сибирь» будет ставить более высокие задачи. Тем более что в Восточной конференции наметилось явное перераспределение сил — и теперь «Сибирь» ближе скорее к верхушке, чем к аутсайдерам. Есть потенциал уверенно зайти в плей-офф, — сказал Карандин.