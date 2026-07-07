Кожевников о решении МОК: «Лед тронулся. Русофобов в мире много, так что работы предстоит много. Мы же никуда не уходили, просто они нашли повод, одно слово — скунсы»

Все рекомендации МОК по допуску российских спортсменов только в нейтральном статусе сняты.
"Лед тронулся, теперь все будет зависеть от работы наших федераций. Русофобов в мире очень много, так что работы предстоит много.
Мы очень много выигрывали, держали их в напряжении, вот в итоге этим все и закончилось. Мы же никуда не уходили, просто они нашли повод.
Одно слово — скунсы. Сами по себе ничего не представляют, но когда в куче, еще и с Америкой, то тут начинают вонять. По-другому не скажешь", — заявил Кожевников.
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Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.Читать дальше