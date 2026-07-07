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Кожевников о решении МОК: «Лед тронулся. Русофобов в мире много, так что работы предстоит много. Мы же никуда не уходили, просто они нашли повод, одно слово — скунсы»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР).

Источник: Спортс‘’

Все рекомендации МОК по допуску российских спортсменов только в нейтральном статусе сняты.

"Лед тронулся, теперь все будет зависеть от работы наших федераций. Русофобов в мире очень много, так что работы предстоит много.

Мы очень много выигрывали, держали их в напряжении, вот в итоге этим все и закончилось. Мы же никуда не уходили, просто они нашли повод.

Одно слово — скунсы. Сами по себе ничего не представляют, но когда в куче, еще и с Америкой, то тут начинают вонять. По-другому не скажешь", — заявил Кожевников.

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