Беруби о «Торонто»: «Марнер был источником энергии. Мы потеряли нашего эмоционального лидера, когда он ушел. Мне нравилось тренировать его»

Марнер играл за «Торонто» с 2016 по 2025 год. В июле 2025-го он перешел в «Вегас».
— Кто был тем игроком или игроками, которые были эмоциональной опорой команды «Торонто Мэйпл Лифс», когда вы там работали два года?
— Митч Марнер.
— Правда?
— Конечно. Я думаю, Митч был источником энергии, он привносил энергию и эмоции в игру каждый вечер и на тренировках.
Он разговорчивый парень, много болтал на скамейке запасных, много болтал на тренировках, привносил энергию. Если он возвращался на скамейку, он давал ребятам понять: «Давайте, поехали!» Он был великолепен. Мне очень нравилось тренировать его.
— Значит, когда он ушел, вы потеряли не только одного из своих атакующих талантов, но и эмоционального лидера.
— Я думаю, мы определенно потеряли нашего эмоционального лидера. Это была большая потеря, не с игровой точки зрения, но и этой стороны тоже. В раздевалке, на скамейке запасных, на тренировках — все в таком духе. Он привносил этот элемент. Я думаю, он заставлял ребят брать на себя ответственность, — сказал Беруби.