Беруби о «Торонто»: «Марнер был источником энергии. Мы потеряли нашего эмоционального лидера, когда он ушел. Мне нравилось тренировать его»

— Я думаю, мы определенно потеряли нашего эмоционального лидера. Это была большая потеря, не с игровой точки зрения, но и этой стороны тоже. В раздевалке, на скамейке запасных, на тренировках — все в таком духе. Он привносил этот элемент. Я думаю, он заставлял ребят брать на себя ответственность, — сказал Беруби.