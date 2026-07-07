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Беруби о «Торонто»: «Марнер был источником энергии. Мы потеряли нашего эмоционального лидера, когда он ушел. Мне нравилось тренировать его»

Бывший главный тренер «Торонто» Крэйг Беруби считает, что нападающий Митч Марнер был эмоциональным лидером «Лифс».

Источник: Спортс‘’

Марнер играл за «Торонто» с 2016 по 2025 год. В июле 2025-го он перешел в «Вегас».

— Кто был тем игроком или игроками, которые были эмоциональной опорой команды «Торонто Мэйпл Лифс», когда вы там работали два года?

— Митч Марнер.

— Правда?

— Конечно. Я думаю, Митч был источником энергии, он привносил энергию и эмоции в игру каждый вечер и на тренировках.

Он разговорчивый парень, много болтал на скамейке запасных, много болтал на тренировках, привносил энергию. Если он возвращался на скамейку, он давал ребятам понять: «Давайте, поехали!» Он был великолепен. Мне очень нравилось тренировать его.

— Значит, когда он ушел, вы потеряли не только одного из своих атакующих талантов, но и эмоционального лидера.

— Я думаю, мы определенно потеряли нашего эмоционального лидера. Это была большая потеря, не с игровой точки зрения, но и этой стороны тоже. В раздевалке, на скамейке запасных, на тренировках — все в таком духе. Он привносил этот элемент. Я думаю, он заставлял ребят брать на себя ответственность, — сказал Беруби.