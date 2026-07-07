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Дементьев о трансферах СКА: «По сравнению с прошлым сезоном заметна серьезная работа, это радует. Но бумажная сила состава — это одно, а реальные результаты — совсем другое»

Агент Алексей Дементьев поделился мыслями о селекционной работе СКА.

Источник: Спортс‘’

Ранее клуб объявил о переходах Захара Бардакова, Василия Глотова, Василия Атанасова, Николая Чебыкина, Данила Аймурзина, Владислава Семина, Алексея Маклюкова, Линуса Вайсбаха и Арсения Варлакова.

"Изменения в СКА действительно видны невооруженным глазом. Однако судить о клубе можно только по итоговым результатам.

Бумажная сила состава — это одно, а реальные результаты — совсем другое. То, что по сравнению с прошлым сезоном заметна серьезная работа — это правда, и это радует. Питерский клуб заслужил такие перемены.

А вот как проявят себя игроки на льду — покажет только время", — сказал Дементьев.