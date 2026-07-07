Дементьев о трансферах СКА: «По сравнению с прошлым сезоном заметна серьезная работа, это радует. Но бумажная сила состава — это одно, а реальные результаты — совсем другое»

Ранее клуб объявил о переходах Захара Бардакова, Василия Глотова, Василия Атанасова, Николая Чебыкина, Данила Аймурзина, Владислава Семина, Алексея Маклюкова, Линуса Вайсбаха и Арсения Варлакова.
"Изменения в СКА действительно видны невооруженным глазом. Однако судить о клубе можно только по итоговым результатам.
Бумажная сила состава — это одно, а реальные результаты — совсем другое. То, что по сравнению с прошлым сезоном заметна серьезная работа — это правда, и это радует. Питерский клуб заслужил такие перемены.
А вот как проявят себя игроки на льду — покажет только время", — сказал Дементьев.