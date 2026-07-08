Карандин о Востоке: «Уже вырисовываются три потенциальных аутсайдера: “Адмирал”,»Барыс«и “Салават”. Уфа ближе к десятому месту в конференции, чем к восьмому»

Не сомневаюсь, что с таким тренером, как Козлов, Шипачев выдаст в Уфе еще один сильный сезон. Однако рассчитывать на то, что в возрасте под сорок лет он в такой ситуации вытянет всю команду, — трудно. Ведь в отличие от Минска у Шипачева не будет большой подпитки молодыми игроками — и в ВХЛ, и в МХЛ хоккейный Башкортостан сдал свои позиции.