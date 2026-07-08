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Карандин о Востоке: «Уже вырисовываются три потенциальных аутсайдера: “Адмирал”,»Барыс«и “Салават”. Уфа ближе к десятому месту в конференции, чем к восьмому»

Бывший арбитр Юрий Карандин высказался о ситуации в Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс‘’

— Уже сейчас вырисовываются три потенциальных аутсайдера. Первый — «Адмирал», где тренер Тамбиев, может, и давал какой-то результат, но совсем запустил молодежный участок работы. Это видно по нынешнему составу команды из Владивостока — приходится все строить заново.

Похожая ситуация у «Барыса», где ставка делается на легионеров и идет игра, по сути, двумя звеньями. Это второй кандидат на роль неудачника.

— Кто третий?

— Назову Уфу. За лето «Салават Юлаев» лишился десяти игроков во главе с Кузнецовым, а усиление только одно — Шипачев.

Я большой ценитель игры Шипачева. Своими интеллигентными действиями он связывает советский и российский хоккей, показывает, за счет чего наша школа когда-то была умнейшей в мире.

Не сомневаюсь, что с таким тренером, как Козлов, Шипачев выдаст в Уфе еще один сильный сезон. Однако рассчитывать на то, что в возрасте под сорок лет он в такой ситуации вытянет всю команду, — трудно. Ведь в отличие от Минска у Шипачева не будет большой подпитки молодыми игроками — и в ВХЛ, и в МХЛ хоккейный Башкортостан сдал свои позиции.

Смотрю на состав Уфы — и не вижу, в чем она сильнее даже не «Сибири», а, например, «Барыса». На мой взгляд, она ближе к десятому месту в конференции, чем к восьмому, — сказал Карандин.