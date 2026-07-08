Оклад Морелли по новому контракту с «Барысом» — 38 млн рублей («Сила спорта»)

Об этом сообщает «Сила спорта».
Ранее «Барыс» объявил о продлении контракта с игроком на два года.
В минувшей регулярке FONBET КХЛ Морелли провел 63 игры, набрав 36 (12+24) очков при полезности «минус 14» и 19:06 в среднем на льду.
Оклад форварда Мэйсона Морелли по новому контракту с «Барысом» составит 38 миллионов рублей.
Об этом сообщает «Сила спорта».
Ранее «Барыс» объявил о продлении контракта с игроком на два года.
В минувшей регулярке FONBET КХЛ Морелли провел 63 игры, набрав 36 (12+24) очков при полезности «минус 14» и 19:06 в среднем на льду.