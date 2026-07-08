Василий Подколзин: «ИИХФ ждала зеленого света от МОК. Есть шанс, что мы будем играть на международном уровне. Этого хотят не только россияне, но игроки других стран, им интересно играть против России»

Ранее стало известно, что МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР). Все рекомендации МОК по допуску российских спортсменов только в нейтральном статусе сняты.
"Хоккейная международная федерация только и ждала этого зеленого света от МОК. Потому что без рекомендаций МОК она не хотела нас допускать под российским флагом.
Есть шанс, что мы будем играть на международном уровне. Этого хотят не только российские хоккеисты, но игроки других стран, им интересно играть против сборной России. Сейчас для нас каждый шаг только в плюс", — заявил Подколзин.
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В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.Читать дальше