Маккуин — лучший проспект «Анахайма» по версии Daily Faceoff, Луно — 2-й, Солберг — 3-й, Клепов — 4-й

Daily Faceoff опубликовал рейтинг лучших проспектов клуба на сезон-2026/27.
Первое место в топ-10 занял 19-летний нападающий Роджер Маккуин.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Роджер Маккуин (19 лет, «Сан-Диего», АХЛ);
2. Тристан Луно (22 года, «Анахайм»);
3. Стиан Солберг (20 лет, «Сан-Диего», АХЛ);
4. Никита Клепов (18 лет, Университет штата Мичиган, NCAA);
5. Лукас Петтерссон (20 лет, «Сан-Диего», АХЛ);
6. Херман Трафф (20 лет, «Сан-Диего», АХЛ);
7. Тарин Смит (20 лет, Университет Миннесоты, NCAA);
8. Эрик Нильсон (19 лет, Университет штата Мичиган, NCAA);
9. Максим Массе (20 лет, Университет Массачусетса, NCAA);
10. Матис Престон (18 лет, «Ванкувер Джайентс», WHL).