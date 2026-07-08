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Маккуин — лучший проспект «Анахайма» по версии Daily Faceoff, Луно — 2-й, Солберг — 3-й, Клепов — 4-й

Роджер Маккуин возглавил список лучших молодых игроков в системе «Анахайма».

Источник: Спортс‘’

Daily Faceoff опубликовал рейтинг лучших проспектов клуба на сезон-2026/27.

Первое место в топ-10 занял 19-летний нападающий Роджер Маккуин.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Роджер Маккуин (19 лет, «Сан-Диего», АХЛ);

2. Тристан Луно (22 года, «Анахайм»);

3. Стиан Солберг (20 лет, «Сан-Диего», АХЛ);

4. Никита Клепов (18 лет, Университет штата Мичиган, NCAA);

5. Лукас Петтерссон (20 лет, «Сан-Диего», АХЛ);

6. Херман Трафф (20 лет, «Сан-Диего», АХЛ);

7. Тарин Смит (20 лет, Университет Миннесоты, NCAA);

8. Эрик Нильсон (19 лет, Университет штата Мичиган, NCAA);

9. Максим Массе (20 лет, Университет Массачусетса, NCAA);

10. Матис Престон (18 лет, «Ванкувер Джайентс», WHL).