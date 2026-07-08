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Президент «Динамо» о Харчуке: «В числе ключевых направлений работы гендиректора — укрепление клубных традиций, развитие и интеграция молодежи. Он хорошо знаком с нашей системой»

Президент московского «Динамо» Виктор Воронин высказался о назначении Анатолия Харчука новым генеральным директором клуба.

Источник: Спортс‘’

"Кандидатура Анатолия Георгиевича была выбрана неслучайно. Он хорошо знаком с системой клуба и понимает, что перед нами всегда стоят самые высокие задачи.

В числе ключевых направлений работы генерального директора — укрепление клубных традиций, развитие и интеграция динамовской молодежи, а также формирование конкурентоспособных команд нашей системы.

Уверен, что его профессиональный опыт и управленческие компетенции позволят эффективно реализовать поставленные перед клубом задачи", — сказал Воронин.

Новым гендиректором «Динамо» стал Харчук. Он занимал этот пост с января по март 2023-го и дважды был заместителем.