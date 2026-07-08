Сергей Гомоляко: «Тамбиев заслужил работать в топ-клубе. Надеюсь, в “Динамо” у него все получится. Он умеет работать как со звездами, так и с молодыми ребятами»

Надеюсь, что у Леонида все получится. Потому что, действительно, он доказал, что является отличным тренером. Тамбиев умеет работать как со звездами, так и с молодыми ребятами, а также и с иностранцами. Его помощником долгие годы был Банада. Думаю, что он будет проводить огромную работу.