Сергей Гомоляко: «Тамбиев заслужил работать в топ-клубе. Надеюсь, в “Динамо” у него все получится. Он умеет работать как со звездами, так и с молодыми ребятами»

Ранее стало известно, что команду возглавит Леонид Тамбиев.
«Во-первых, Тамбиев заслужил работать в топ-клубе своей работой в “Адмирале”. Поэтому шанс он должен был получить, и он его получил в виде московского “Динамо”.
Надеюсь, что у Леонида все получится. Потому что, действительно, он доказал, что является отличным тренером. Тамбиев умеет работать как со звездами, так и с молодыми ребятами, а также и с иностранцами. Его помощником долгие годы был Банада. Думаю, что он будет проводить огромную работу.
Ореховский — тоже опытный тренер, долго работавший в «Автомобилисте». Столяров — молодой тренер, второй год в штабе. Такая молодая кровь, звено между тренером и командой всегда, считаю, должно быть. Геннадий должен вырасти тоже в хорошего тренера. Думаю, у них будет хороший тандем по атаке вместе с Банадой.
Знаю еще Нормунда Силиньша, которого я сам брал в прошлом году в «Ладу». Тоже достойный специалист, хороший, дотошный тренер. Поэтому все должно у «Динамо» получиться.
Опять же, все будет зависеть не только от тренерского штаба, а и от того, как будет укомплектована команда — от менеджерской работы Бадюкова. Должна быть совместная работа, думаю, Тамбиев их не подведет", — сказал Гомоляко.
«Динамо» сформировало штаб на сезон. Тамбиев — главный тренер, Банада, Столяров и Ореховский — ассистенты.