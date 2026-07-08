Сергеев о вылете «Динамо»: «Было максимально неприятно после того, что произошло. Поехали с горочки — и приехали. Теперь надо заново все доказывать»

Клуб вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина-2026, уступив «Динамо» Минск (0−4).
— Игроков, которые остались в «Динамо» после неудачного выступления в плей-офф, захлестывают особые реваншистские настроения?
— Безусловно. Мне было максимально неприятно после того, что произошло. Поехали с горочки — и приехали.
Прежде всего надо обратить внимание на себя и сделать правильные выводы. Надеюсь, мы их сделали. И персонально я — тоже.
Теперь надо заново все доказывать, что мы не просто конкурентоспособная команда, а команда, которая хочет и может выигрывать, — сказал Сергеев.