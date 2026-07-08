Директор «Оттавы» по маркетингу о кампании по обмену джерси Брэди Ткачака: «Это не попытка нанести удар в спину. Мы просто хотели немного повеселиться»

Акция проходила с 3 по 7 июля. Болельщики должны были принести свои свитеры с фамилией Ткачака в фирменный магазин «Сенаторс» в Canadian Tire Centre. Им предоставлялась скидка 40% на товары.
"Честно говоря, мы просто хотели немного повеселиться. Думаю, это было в унисон с настроением и отношением к ситуации многих наших болельщиков. Это довольно очевидно.
Это не было попыткой оскорбить или нанести удар в спину. Это просто креативный способ сказать: «У нас есть товар, у вас тоже. Если мы сможем вам помочь с вашим товаром, то предоставим скидку 40 процентов», — сказал Шиер.
Напомним, 22 июня «Оттава» обменяла Брэди Ткачака во «Флориду». «Сенаторс» получили за своего капитана три пика (два в 2026 году и один в 2029-м) в первом раунде драфта и один во втором. Теперь Брэди будет играть в одной команде с братом Мэттью Ткачаком.
Генменеджер «Оттавы» Стив Стэйос ранее сообщил, что Брэди Ткачак сам попросил об обмене.