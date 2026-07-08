Серавалли о Лео Карлссоне: «Нарастает ощущение, что он больше не хочет быть в “Анахайме”

Ранее «Филадельфия» сделала оффер-шит шведскому форварду, находящемуся в статусе ограниченно свободного агента.
«Флайерс» предлагают 2-му номеру драфта-2023 контракт на 5 лет и 90 млн долларов (18 млн долларов в год в среднем). 21-летний нападающий станет самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ.
В случае, если «Дакс» не повторят предложение, «Филадельфия» должна будет передать в качестве компенсации четыре выбора в первом раунде драфта.
«От сложных отношений с бывшим тренером Грегом Кронином к трудным переговорам по контракту… Нарастает ощущение, что он больше не хочет быть в “Анахайме”, — сказал Серавалли.