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Серавалли о Лео Карлссоне: «Нарастает ощущение, что он больше не хочет быть в “Анахайме”

Инсайдер Фрэнк Серавалли считает, что Лео Карлссон не хочет играть за «Анахайм».

Источник: Спортс‘’

Ранее «Филадельфия» сделала оффер-шит шведскому форварду, находящемуся в статусе ограниченно свободного агента.

«Флайерс» предлагают 2-му номеру драфта-2023 контракт на 5 лет и 90 млн долларов (18 млн долларов в год в среднем). 21-летний нападающий станет самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ.

В случае, если «Дакс» не повторят предложение, «Филадельфия» должна будет передать в качестве компенсации четыре выбора в первом раунде драфта.

«От сложных отношений с бывшим тренером Грегом Кронином к трудным переговорам по контракту… Нарастает ощущение, что он больше не хочет быть в “Анахайме”, — сказал Серавалли.