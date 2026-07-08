Фридман о Мэттьюсе: «В “Торонто” верят, что он по-прежнему элитный игрок. Они надеются, что он будет вести команду за собой»

«В “Лифс” верят, что Мэттьюс по-прежнему является элитным игроком. Они надеются, что он вернется полностью здоровым и будет вести команду за собой», — сказал Фридман.
У 28-летнего игрока остается еще 2 года по контракту с кэпхитом 13,25 миллиона долларов. После этого он может стать неограниченно свободным агентом.
В минувшем сезоне «Лифс» впервые с 2016 года не попали в плей-офф и выиграли драфт-лотерею, получив общий первый выбор. Клуб выбрал под ним форварда Гэвина Маккенну.
Мэттьюс завершил сезон досрочно из-за травмы колена, нанесенной защитником Радко Гудасом, выступавшим за «Анахайм». Он набрал 53 (27+26) очка в 60 играх.