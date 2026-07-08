Генменеджер «Рейнджерс» о Шмитсе, выбранном под 5-м номером на драфте: «Рады, что заполучили его. Надеемся, что он будет надежным защитником для нас на следующие 15 лет»

"Немногие ребята в его возрасте успели сыграть сразу в двух профессиональных лигах, на Олимпиаде, ЧМ и МЧМ. Он принял участие во всех масштабных событиях в международном хоккее.
Мы рады, что заполучили его. Он потрясающий проспект, но при этом мы будем заботиться о его развитии на долгосрочную перспективу. Речь не идет о спринте. Мы надеемся, что он будет надежным защитником для нас на следующие 15 лет", — сказал Друри.
В минувшем сезоне Шмитс выступал в чемпионате Финляндии за «Юкурит» (13 очков в 38 матчах, 6+7) и в чемпионате Германии за «Мюнхен» (1 балл в 5 играх в регулярке и 6 в 11 играх в плей-офф, 2+4).
Также он сыграл за молодежную сборную Латвии на МЧМ-2026 (5 очков и «минус 6» в 5 играх на турнире, 1+4), Олимпиаде-2026 (2 очка в 4 играх, 0+2) и взрослом ЧМ-2026 (4 очка в 8 играх, 0+4).