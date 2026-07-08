Генменеджер «Рейнджерс» о Шмитсе, выбранном под 5-м номером на драфте: «Рады, что заполучили его. Надеемся, что он будет надежным защитником для нас на следующие 15 лет»

Мы рады, что заполучили его. Он потрясающий проспект, но при этом мы будем заботиться о его развитии на долгосрочную перспективу. Речь не идет о спринте. Мы надеемся, что он будет надежным защитником для нас на следующие 15 лет", — сказал Друри.