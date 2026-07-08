Патрик Кэйн, Тарасенко, Лайне, Манта, Клингберг и Хенрик — в топ-11 свободных агентов, оставшихся на рынке (NHL.com)

В него вошли 11 игроков.
Вратарь: Кэм Тэлбот;
Защитники: Джон Клингберг, Логан Стэнли;
Форварды: Патрик Кэйн, Владимир Тарасенко, Патрик Лайне, Энтони Манта, Адам Хенрик, Майкл Бантинг, Эели Толванен, Джеймс ван Римсдайк.
Официальный сайт НХЛ составил список из лучших свободных агентов (без ранжира), оставшихся на рынке.
В него вошли 11 игроков.
Вратарь: Кэм Тэлбот;
Защитники: Джон Клингберг, Логан Стэнли;
Форварды: Патрик Кэйн, Владимир Тарасенко, Патрик Лайне, Энтони Манта, Адам Хенрик, Майкл Бантинг, Эели Толванен, Джеймс ван Римсдайк.