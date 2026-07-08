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Патрик Кэйн, Тарасенко, Лайне, Манта, Клингберг и Хенрик — в топ-11 свободных агентов, оставшихся на рынке (NHL.com)

Официальный сайт НХЛ составил список из лучших свободных агентов (без ранжира), оставшихся на рынке.

В него вошли 11 игроков.

Вратарь: Кэм Тэлбот;

Защитники: Джон Клингберг, Логан Стэнли;

Форварды: Патрик Кэйн, Владимир Тарасенко, Патрик Лайне, Энтони Манта, Адам Хенрик, Майкл Бантинг, Эели Толванен, Джеймс ван Римсдайк.