Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Фридман о вратарях «Вашингтона»: «Был уверен, что Линдгрена обменяют, но этого не произошло. Они посчитали, что он важен для Томпсона»

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман высказался о вратарской бригаде «Вашингтона».

Источник: Спортс‘’

29-летний Логан Томпсон подписан до 2031 года с кэпхитом 5,85 миллиона долларов, 32-летний Чарли Линдгрен — до 2028 года с кэпхитом 3 млн.

"Я был почти уверен, что этим летом они обменяют Линдгрена, но этого не произошло. Они оставили его, так как считают, что он важен для Томпсона.

Я просто не знал, посчитают ли «Кэпиталс», что второй вратарь с кэпхитом 3 млн — это то, с чем они могут справиться. И они посчитали, что он важен для Томпсона", — сказал Фридман.

Овечкин о продлении Томпсона: «Чаки тоже подпишет контракт, надеюсь. Не хочется нарушать химию в раздевалке “Вашингтона” (январь 2025 года).