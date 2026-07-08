Фридман о вратарях «Вашингтона»: «Был уверен, что Линдгрена обменяют, но этого не произошло. Они посчитали, что он важен для Томпсона»

29-летний Логан Томпсон подписан до 2031 года с кэпхитом 5,85 миллиона долларов, 32-летний Чарли Линдгрен — до 2028 года с кэпхитом 3 млн.
"Я был почти уверен, что этим летом они обменяют Линдгрена, но этого не произошло. Они оставили его, так как считают, что он важен для Томпсона.
Я просто не знал, посчитают ли «Кэпиталс», что второй вратарь с кэпхитом 3 млн — это то, с чем они могут справиться. И они посчитали, что он важен для Томпсона", — сказал Фридман.
Овечкин о продлении Томпсона: «Чаки тоже подпишет контракт, надеюсь. Не хочется нарушать химию в раздевалке “Вашингтона” (январь 2025 года).