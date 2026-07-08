Давыдов о штабе Тамбиева в «Динамо»: «Совет один — чувствовать историю клуба. У нас в крови тренеры-педагоги, а не дрессировщики типа Тарасова»

— Виталий Семенович, накануне стал известен тренерский штаб «Динамо» — все семь ассистентов Леонида Тамбиева. Как его оцените?
— Не готов комментировать, там много незнакомых для меня имен. Пришел новый тренер — и получил возможность сформировать свой тренерский штаб. Его качество покажет сезон, сейчас рано делать выводы.
— «Динамо» всегда славилось своими именами. Не беспокоит, что в штабе — фамилии скромные?
— Меня больше беспокоит фигура главного тренера — Леонида Тамбиева. Именно от него все будет зависеть — в том числе и оценка работы его помощников. Пожелаю всем нашим тренерам удачи.
— Ваш совет Тамбиеву — на правах легенды клуба?
— Совет — один, причем не только Тамбиеву, но и всем помощникам. «Динамо» — особенный клуб, нужно хорошо знать его историю. И специфику — в том числе тренерскую.
— Какую специфику?
— Условно разделю тренеров на два типа — дрессировщики и педагоги. Лучший из первой категории — Анатолий Владимирович Тарасов, властный, жесткий, громкий.
Лучший из второй — легенда «Динамо» Аркадий Иванович Чернышев. Умный, спокойный, глубокий специалист. Именно он сформировал нашу тренерскую школу, из которой потом вышли Владимир Владимирович Юрзинов и его многочисленные ученики, тот же Зинэтула Билялетдинов.
Нужно чувствовать историю «Динамо». И понимать, что у нас в «динамовской» крови — именно тренеры-педагоги.
— Решающий аргумент в вечном споре сторонников Тарасова и Чернышева такой: ЦСКА все выигрывал на внутренней арене, в отличие от «Динамо»…
— Послушайте, для меня это не аргумент. ЦСКА Тарасова активно переманивал хоккеистов со всего Советского Союза, тогда как Чернышев и «Динамо» вели более скромную кадровую политику.
Я вам скажу, что оба этих тренера — великие. При этом они очень разные, что и позволило им сформировать, наверное, лучший дуэт в истории нашего хоккея, — сказал Давыдов.