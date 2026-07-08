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Давыдов о штабе Тамбиева в «Динамо»: «Совет один — чувствовать историю клуба. У нас в крови тренеры-педагоги, а не дрессировщики типа Тарасова»

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов дал совет главному тренеру «Динамо» Леониду Тамбиеву.

— Виталий Семенович, накануне стал известен тренерский штаб «Динамо» — все семь ассистентов Леонида Тамбиева. Как его оцените?

— Не готов комментировать, там много незнакомых для меня имен. Пришел новый тренер — и получил возможность сформировать свой тренерский штаб. Его качество покажет сезон, сейчас рано делать выводы.

— «Динамо» всегда славилось своими именами. Не беспокоит, что в штабе — фамилии скромные?

— Меня больше беспокоит фигура главного тренера — Леонида Тамбиева. Именно от него все будет зависеть — в том числе и оценка работы его помощников. Пожелаю всем нашим тренерам удачи.

— Ваш совет Тамбиеву — на правах легенды клуба?

— Совет — один, причем не только Тамбиеву, но и всем помощникам. «Динамо» — особенный клуб, нужно хорошо знать его историю. И специфику — в том числе тренерскую.

— Какую специфику?

— Условно разделю тренеров на два типа — дрессировщики и педагоги. Лучший из первой категории — Анатолий Владимирович Тарасов, властный, жесткий, громкий.

Лучший из второй — легенда «Динамо» Аркадий Иванович Чернышев. Умный, спокойный, глубокий специалист. Именно он сформировал нашу тренерскую школу, из которой потом вышли Владимир Владимирович Юрзинов и его многочисленные ученики, тот же Зинэтула Билялетдинов.

Нужно чувствовать историю «Динамо». И понимать, что у нас в «динамовской» крови — именно тренеры-педагоги.

— Решающий аргумент в вечном споре сторонников Тарасова и Чернышева такой: ЦСКА все выигрывал на внутренней арене, в отличие от «Динамо»…

— Послушайте, для меня это не аргумент. ЦСКА Тарасова активно переманивал хоккеистов со всего Советского Союза, тогда как Чернышев и «Динамо» вели более скромную кадровую политику.

Я вам скажу, что оба этих тренера — великие. При этом они очень разные, что и позволило им сформировать, наверное, лучший дуэт в истории нашего хоккея, — сказал Давыдов.