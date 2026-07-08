Ларкин не расширил список команд для обмена — в нем «Флорида», «Вегас» и «Миннесота». «Детройту» не подошло ни одно из предложений этих клубов (Detroit Free Pres

Ни одно из предложений «Флориды», «Миннесоты» и «Вегаса» не устроило «Детройт». За центрфорварда с выгодным контрактом клуб хочет получить игроков, которые могут принести пользу уже сейчас", — написала журналистка Detroit Free Press Хелена Сент-Джеймс.