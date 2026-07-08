Ларкин не расширил список команд для обмена — в нем «Флорида», «Вегас» и «Миннесота». «Детройту» не подошло ни одно из предложений этих клубов (Detroit Free Pres

Американский форвард ранее запросил обмен из клуба.
По информации Detroit Free Press, в число команд, куда игрок согласен перейти, входят «Вегас», «Миннесота» и «Флорида».
Срок соглашения игрока с зарплатой 8,7 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2030/31. В контракте есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.
"За два с лишним месяца с момента запроса на обмен Ларкин не расширил список команд, куда его можно обменять.
Ни одно из предложений «Флориды», «Миннесоты» и «Вегаса» не устроило «Детройт». За центрфорварда с выгодным контрактом клуб хочет получить игроков, которые могут принести пользу уже сейчас", — написала журналистка Detroit Free Press Хелена Сент-Джеймс.