Жиру о новом контракте с «Оттавой»: «Решил вернуться, потому что хочу быть здесь. Эта команда похожа на семью, за 4 года я сблизился с ребятами»

38-летний канадец заключил соглашение на один сезон с зарплатой 2 млн долларов. Еще 3 млн игрок может получить в качестве бонусов.
Следующий сезон станет для форварда пятым в составе «Сенаторс».
«Решил вернуться, потому что хочу быть здесь. Мне нравится играть за “Оттаву”. За четыре года я очень сблизился с ребятами.
Эта команда похожа на семью. Мне просто небезразличны все эти игроки", — сказал Жиру.
Ранее сообщалось, что экс-капитан «Филадельфии» мог вернуться во «Флайерс», но переход сорвался из-за оффер-шита, сделанного клубом форварду «Анахайма» Лео Карлссону.