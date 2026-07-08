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Жиру о новом контракте с «Оттавой»: «Решил вернуться, потому что хочу быть здесь. Эта команда похожа на семью, за 4 года я сблизился с ребятами»

Форвард «Оттавы» Клод Жиру высказался о решении подписать новый контракт с клубом после выхода на рынок свободных агентов.

Источник: Спортс‘’

38-летний канадец заключил соглашение на один сезон с зарплатой 2 млн долларов. Еще 3 млн игрок может получить в качестве бонусов.

Следующий сезон станет для форварда пятым в составе «Сенаторс».

«Решил вернуться, потому что хочу быть здесь. Мне нравится играть за “Оттаву”. За четыре года я очень сблизился с ребятами.

Эта команда похожа на семью. Мне просто небезразличны все эти игроки", — сказал Жиру.

Ранее сообщалось, что экс-капитан «Филадельфии» мог вернуться во «Флайерс», но переход сорвался из-за оффер-шита, сделанного клубом форварду «Анахайма» Лео Карлссону.