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Фридман о новом контракте Макара с «Колорадо»: «Держу пари, что он не достигнет максимально возможной суммы. Не возьмет все, что мог бы»

Инсайдер Эллиотт Фридман считает, что защитник «Колорадо» Кэйл Макар даст клубу скидку при заключении нового контракта.

У 27-летнего канадца остался один год действия договора с кэпхитом 9 миллионов долларов. С 1 июля «Эвеланш» могут продлить соглашение с двукратным обладателем «Норрис Трофи».

«Я думаю, он получит все, что захочет. Но держу пари, что он не достигнет максимально возможной суммы. Ему скажут: “Мы можем заплатить тебе сколько угодно, ты этого заслуживаешь”.

И он получит большие деньги, которые заслужил. Но я не думаю, что он возьмет все, что мог бы", — сказал Фридман.

ЛеБрюн о новом контракте Макара с «Колорадо»: «Если Кэйл захочет 20 млн долларов в год, мало кто возразит. Не думаю, что его агенты запросят меньше, чем у Капризова».