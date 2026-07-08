Фридман о новом контракте Макара с «Колорадо»: «Держу пари, что он не достигнет максимально возможной суммы. Не возьмет все, что мог бы»

У 27-летнего канадца остался один год действия договора с кэпхитом 9 миллионов долларов. С 1 июля «Эвеланш» могут продлить соглашение с двукратным обладателем «Норрис Трофи».
«Я думаю, он получит все, что захочет. Но держу пари, что он не достигнет максимально возможной суммы. Ему скажут: “Мы можем заплатить тебе сколько угодно, ты этого заслуживаешь”.
И он получит большие деньги, которые заслужил. Но я не думаю, что он возьмет все, что мог бы", — сказал Фридман.
ЛеБрюн о новом контракте Макара с «Колорадо»: «Если Кэйл захочет 20 млн долларов в год, мало кто возразит. Не думаю, что его агенты запросят меньше, чем у Капризова».