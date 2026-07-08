Коммодор об уходе Брэди Ткачака из «Оттавы»: «Не очень хорошо, что ему, по сути, пришлось извиняться за победу США на ОИ. Людям в Канаде нужно быть осторожнее»

Он считает, что одним из факторов ухода Брэди Ткачака из «Оттавы» была реакция болельщиков на его радость от победы на Олимпиаде-2026 в составе сборной США. В финале американцы обыграли канадцев (2:1 ОТ).
"Парень выиграл золото Олимпиады для страны, находящейся к югу от границы… Я понимаю, что там были и другие факторы. В конце концов, это всего лишь спорт. Он играл за свою страну. Не очень хорошо, что ему, по сути, пришлось извиняться за победу.
Здесь, в Канаде, нам нужно быть немного более осторожными в этом плане. Не знаю, как это сформулировать, чтобы не выглядеть полным идиотом. Но давайте будем внимательнее. Я понимаю тех ребят, которые сейчас уходят из канадских клубов", — сказал Коммодор.