Коммодор об уходе Брэди Ткачака из «Оттавы»: «Не очень хорошо, что ему, по сути, пришлось извиняться за победу США на ОИ. Людям в Канаде нужно быть осторожнее»

"Парень выиграл золото Олимпиады для страны, находящейся к югу от границы… Я понимаю, что там были и другие факторы. В конце концов, это всего лишь спорт. Он играл за свою страну. Не очень хорошо, что ему, по сути, пришлось извиняться за победу.