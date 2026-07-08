Реш о Бобровском в «Торонто»: «Лифс» рискнули, но Боб — их лучший шанс вернуться в плей-офф. Он по-прежнему способен быть ключевым игроком во многих матчах"

Канадский клуб подписал с 37-летним россиянином, ранее выступавшим за «Флориду», 3-летний контракт со средней зарплатой 7 миллионов долларов за сезон.
В прошлом сезоне «Лифс» не вышли в плей-офф впервые с 2016 года.
«Мне нравится этот ход “Лифс”. Боб — их лучший шанс на плей-офф. Он понимает, что во многих матчах ему нужно будет быть ключевым игроком. И он по-прежнему способен на это.
Его боковые перемещения и игра на линии ворот по-прежнему очень хороши. Рефлексы и понимание игры остаются превосходными. Как и прежде, он способен совершать двойные сэйвы — после отскока шайбы.
Конечно, «Торонто» рискнул, но это все равно хорошее приобретение, потому что Боб — их лучший шанс вернуться в плей-офф", — считает Реш.