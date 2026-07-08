Давыдов об Овечкине: «При 84 играх в сезоне НХЛ свою десятку он выбьет, даже если будет ходить пешком. Но Александр выжмет результат по максимуму»

— Полторы недели назад вы сказали, что не сомневаетесь в продолжении карьеры Александра Овечкина в «Вашингтоне». Так и произошло — несколько дней назад воспитанник «Динамо» подписал с «Кэпиталс» однолетний контракт.
— Все верно, как мы и говорили, «Вашингтон» сделал из этого события яркую историю. Знаю характер Овечкина, не сомневаюсь, что пока он не решит всех своих задач, не остановится.
Сейчас для него самое главное — забить еще десяток голов и побить общий рекорд Уэйна Гретцки. Это отличная мотивация для продолжения карьеры. Тем более мы видим, что по обе стороны океана возрастные игроки чувствую себя очень комфортно.
— Когда Овечкин побьет последний снайперский рекорд Гретцки?
— Прочитал в прессе, что чемпионат НХЛ увеличили с 82 матчей до 84. При таком количестве игр свою «десятку» Александр выбьет, даже если будет ходить пешком.
Но на самом деле всем известен характер Овечкина. Он — максималист, «десяткой» никогда не ограничивается. Будет выжимать результат по максимуму! — сказал Давыдов.