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Давыдов об Овечкине: «При 84 играх в сезоне НХЛ свою десятку он выбьет, даже если будет ходить пешком. Но Александр выжмет результат по максимуму»

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался о том, как капитан «Вашингтона» Александр Овечкин проведет предстоящий сезон в НХЛ.

— Полторы недели назад вы сказали, что не сомневаетесь в продолжении карьеры Александра Овечкина в «Вашингтоне». Так и произошло — несколько дней назад воспитанник «Динамо» подписал с «Кэпиталс» однолетний контракт.

— Все верно, как мы и говорили, «Вашингтон» сделал из этого события яркую историю. Знаю характер Овечкина, не сомневаюсь, что пока он не решит всех своих задач, не остановится.

Сейчас для него самое главное — забить еще десяток голов и побить общий рекорд Уэйна Гретцки. Это отличная мотивация для продолжения карьеры. Тем более мы видим, что по обе стороны океана возрастные игроки чувствую себя очень комфортно.

— Когда Овечкин побьет последний снайперский рекорд Гретцки?

— Прочитал в прессе, что чемпионат НХЛ увеличили с 82 матчей до 84. При таком количестве игр свою «десятку» Александр выбьет, даже если будет ходить пешком.

Но на самом деле всем известен характер Овечкина. Он — максималист, «десяткой» никогда не ограничивается. Будет выжимать результат по максимуму! — сказал Давыдов.

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