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Аччари о переходе в «Филадельфию» после 3 сезонов в «Питтсбурге»: «Легкое решение, команда набирает обороты. Мне говорят, что я подхожу под стиль игры “Флайерс”

Форвард «Филадельфии» Ноэль Аччари высказался о переходе в команду после трех сезонов в составе соперника по пенсильванскому дерби — «Питтсбурга».

34-летний американец подписал соглашение на 2 года, средняя зарплата (кэпхит) — 2,8 миллиона долларов.

В сезоне-2025/26 «Пингвинс» и «Флайерс» сыграли в первом раунде Кубка Стэнли (2−4).

«Этот выбор был легким решением. После перерыва на Олимпиаду “Флайерс” набрали обороты. То, что они смогли сделать, было чем-то особенным для молодой команды. Было интересно и наблюдать за ней, и играть против нее.

Я захотел быть частью этого. Слышал много хорошего об атмосфере в команде Для меня важно вписаться в команду — возможно, играть в меньшинстве, выигрывать важные вбрасывания, показывать жесткость.

Я хочу помогать команде любым возможным способом. Будь то блокировка бросков или мощные силовые приемы. Любые мелочи, которые помогали мне на протяжении всей моей карьеры. Я бы с удовольствием привнес все это в «Филадельфию».

Мне приходит много сообщений, звонков… Все говорят, что я подхожу под стиль «Флайерс», — сказал Аччари.