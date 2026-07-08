«Овечкин, Роналду и Месси скоро закончат — это больно осознавать. Я рос на их поколении». Ожиганов о спортсменах

— Александр Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» еще на год. Как восприняли эту новость?
— Я рос на поколении Роналду и Месси. Мне очень больно осознавать, что через год или два уже не увижу этих людей в деле. Ты следишь за этими людьми на протяжении всей жизни.
Думаю, что и Овечкин относится к таким звездам. Многие пацаны росли на его клипах и роликах. Больно и неприятно осознавать, что совсем скоро он закончит карьеру.
— У каждого россиянина начиналось утро с вопроса: «А забил ли сегодня Овечкин?».
— Да, так и есть. Вся страна смотрела матчи и не спала. Многие следили за Сашей на Олимпиаде в Турине. Все ждали его отъезда в НХЛ и там тоже смотрели его голы, силовые приемы, рекорды. Он был под прицелом всегда.
Уверен, что в следующем сезоне он побьет еще один рекорд Гретцки, — сказал Ожиганов.
Александр Мостовой: «Бесит, когда критикуют Роналду, Месси, Овечкина. В Португалии как скажет Криштиану, так и будет. Нефутбольные люди, как Рангник и Нагельсманн, этого не поймут».