«Овечкин, Роналду и Месси скоро закончат — это больно осознавать. Я рос на их поколении». Ожиганов о спортсменах

— Да, так и есть. Вся страна смотрела матчи и не спала. Многие следили за Сашей на Олимпиаде в Турине. Все ждали его отъезда в НХЛ и там тоже смотрели его голы, силовые приемы, рекорды. Он был под прицелом всегда.