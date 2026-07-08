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Йохе о «Питтсбурге»: «Дубас хотел заключить крупную сделку, но ему не удалось. Теперь он набирает хороших, но дешевых игроков для Кросби и Малкина»

Журналист The Athletic Джош Йохе поделился мнением о текущем межсезонье для «Питтсбурга».

Источник: Спортс‘’

Самым дорогим подписанием клуба на рынке свободных агентов стал Андрей Кузьменко с зарплатой 5 млн долларов за сезон.

"Дубас открыто заявлял о желании заключить крупную сделку и подняться выше на драфте, но ни то, ни другое ему не удалось.

Даже если крупный обмен так и не состоится, клуб не планирует сливать сезон. Источник в команде сообщил мне, что Дубас, как и раньше, набирает как можно больше «хороших, но дешевых» игроков, чтобы окружить Сидни Кросби и Евгения Малкина.

Конечно, есть и обратная сторона медали: такой подход снижает шансы на высокий драфт-пик, даже если у вас слабая команда", — написал Йохе.

Чинахов подписал 3-летний контракт с «Питтсбургом» с зарплатой 6,25 млн долларов в год. Больше в команде получают только Карлссон и Кросби.

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