Йохе о «Питтсбурге»: «Дубас хотел заключить крупную сделку, но ему не удалось. Теперь он набирает хороших, но дешевых игроков для Кросби и Малкина»

Даже если крупный обмен так и не состоится, клуб не планирует сливать сезон. Источник в команде сообщил мне, что Дубас, как и раньше, набирает как можно больше «хороших, но дешевых» игроков, чтобы окружить Сидни Кросби и Евгения Малкина.