Вратарь университета Майами Егоров: «НХЛ всегда была моей мечтой. Я наконец сделал небольшой шаг вперед»

Напомним, «Калгари» выбрал Егорова в 6-м раунде драфта-2023 под общим 176-м номером.
"Я всегда мечтал играть в Северной Америке. Очевидно, что НХЛ всегда была моей мечтой, и сейчас, когда я наконец сделал этот небольшой шаг к переезду сюда, это очень вдохновляет меня, дает мотивацию и силы двигаться дальше и следовать за своей мечтой.
Это шаг вперед, и я невероятно рад, что у меня появилась такая возможность", — сказал Егоров.
Вратарь благодарен за возможность адаптации вместе с двумя соотечественниками в составе RedHawks, среди которых нападающий Илья Морозов, выбранный «Баффало» под общим 20-м номером на прошедшем драфте.
«Очень важно, когда в команде есть русский игрок. Кроме того, там будет защитник Владислав Лукашевич [выбранный “Флоридой” на драфте]. Таким образом, я стану третьим россиянином в команде, и это, очевидно, очень поможет мне быстрее адаптироваться и чувствовать себя как дома в Майами.
Я лично пока не знаком ни с одним из них, только слышал о них, но с нетерпением жду встречи и возможности стать хорошими друзьями", — добавил Егоров.