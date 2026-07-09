Вратарь университета Майами Егоров: «НХЛ всегда была моей мечтой. Я наконец сделал небольшой шаг вперед»

"Я всегда мечтал играть в Северной Америке. Очевидно, что НХЛ всегда была моей мечтой, и сейчас, когда я наконец сделал этот небольшой шаг к переезду сюда, это очень вдохновляет меня, дает мотивацию и силы двигаться дальше и следовать за своей мечтой.