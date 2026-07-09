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Вратарь университета Майами Егоров: «НХЛ всегда была моей мечтой. Я наконец сделал небольшой шаг вперед»

20-летний вратарь Егор Егоров команды университета Майами RedHawks, за которую будет выступать в сезоне-2026/27, рассказал, что всегда мечтал сыграть в НХЛ.

Источник: Спортс‘’

Напомним, «Калгари» выбрал Егорова в 6-м раунде драфта-2023 под общим 176-м номером.

"Я всегда мечтал играть в Северной Америке. Очевидно, что НХЛ всегда была моей мечтой, и сейчас, когда я наконец сделал этот небольшой шаг к переезду сюда, это очень вдохновляет меня, дает мотивацию и силы двигаться дальше и следовать за своей мечтой.

Это шаг вперед, и я невероятно рад, что у меня появилась такая возможность", — сказал Егоров.

Вратарь благодарен за возможность адаптации вместе с двумя соотечественниками в составе RedHawks, среди которых нападающий Илья Морозов, выбранный «Баффало» под общим 20-м номером на прошедшем драфте.

«Очень важно, когда в команде есть русский игрок. Кроме того, там будет защитник Владислав Лукашевич [выбранный “Флоридой” на драфте]. Таким образом, я стану третьим россиянином в команде, и это, очевидно, очень поможет мне быстрее адаптироваться и чувствовать себя как дома в Майами.

Я лично пока не знаком ни с одним из них, только слышал о них, но с нетерпением жду встречи и возможности стать хорошими друзьями", — добавил Егоров.