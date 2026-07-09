Экс-тренер «Детройта» Лалонд войдет в штаб Сен-Луи в «Монреале» (Sportsnet)

Об этом сообщает Sportsnet.
В минувшем сезоне специалист работал помощником главного тренера в «Торонто».
До этого Лалонд занимал пост главного тренера «Детройта». Он возглавлял команду с июня 2022 года по декабрь 2024 года.
53-летний Дерек Лалонд войдет в тренерский штаб Мартена Сен-Луи в «Монреале».
Об этом сообщает Sportsnet.
В минувшем сезоне специалист работал помощником главного тренера в «Торонто».
До этого Лалонд занимал пост главного тренера «Детройта». Он возглавлял команду с июня 2022 года по декабрь 2024 года.