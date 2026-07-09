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Генменеджер «Юты»: «Оффер-шиты станут распространенным явлением — это новый мир НХЛ. Хэйтон — опора команды во многих отношениях, ценный хоккеист»

Генеральный менеджер «Юты» Билл Армстронг поделился мнением об оффер-шитах в НХЛ.

Источник: Спортс‘’

Клуб из Солт-Лейк-Сити ранее принял решение повторить предложение «Нью-Джерси» по форварду Барретту Хэйтону.

Хоккеист остался в «Юте». Его контракт рассчитан на год с зарплатой 4,775 миллиона долларов.

"Это новый мир НХЛ. Думаю, что оффер-шиты станут очень распространенным явлением. Полагаю, мы будем видеть их каждое межсезонье. Каждый генеральный менеджер будет в курсе этого в ходе переговоров в течение сезона.

Баррет — важная часть команды. Он является опорой команды во многих отношениях. Он ценный игрок. Верим, что сможем двигаться вперед вместе с ним, и он поможет нам стать чемпионами", — сказал Билл Армстронг.