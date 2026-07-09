Генменеджер «Юты»: «Оффер-шиты станут распространенным явлением — это новый мир НХЛ. Хэйтон — опора команды во многих отношениях, ценный хоккеист»

Клуб из Солт-Лейк-Сити ранее принял решение повторить предложение «Нью-Джерси» по форварду Барретту Хэйтону.
Хоккеист остался в «Юте». Его контракт рассчитан на год с зарплатой 4,775 миллиона долларов.
"Это новый мир НХЛ. Думаю, что оффер-шиты станут очень распространенным явлением. Полагаю, мы будем видеть их каждое межсезонье. Каждый генеральный менеджер будет в курсе этого в ходе переговоров в течение сезона.
Баррет — важная часть команды. Он является опорой команды во многих отношениях. Он ценный игрок. Верим, что сможем двигаться вперед вместе с ним, и он поможет нам стать чемпионами", — сказал Билл Армстронг.