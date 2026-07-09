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Овечкин заключил мировое соглашение с соседом, затопившим его квартиру во Флориде. Форвард «Вашингтона» подавал иск на 30 тысяч долларов (SHOT)

Александр Овечкин примирился в суде с американским соседом, затопившим его элитную квартиру во Флориде, сообщает телеграм-канал SHOT.

Источник: Спортс‘’

В 2016 году форвард «Вашингтона» приобрел квартиру площадью 180 квадратных метров на 8-м этаже кондоминиума Jade Beach в Санни-Айлс-Бич. Хоккеист заплатил за нее 1,9 млн долларов. Овечкин не проживал в ней постоянно, а только приезжал летом на отдых.

По словам источника, в марте 2019-го сосед с 20-го этажа неправильно подключил свою мойку: слив выходил в общую вентиляцию. Из-за этого в квартиру Овечкина и других жителей малыми объемами стала попадать вода. В сентябре 2020-го Овечкин обнаружил в квартире потоп, была испорчена мебель.

Александр подал иск к соседу на 30 тысяч долларов. Из-за постоянной занятости хоккеиста судебная тяжба растянулась на три года. В итоге Овечкин согласился заключить мировое соглашение, а конфликт с соседом был урегулирован.

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