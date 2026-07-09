Плющев о рекорде Гретцки: «Овечкин достиг всего, чего мог. И если он хочет еще большего, то это уже исключительно его дело»

40-летний игрок заключил договор на год. Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).
"Сможет ли побить рекорд? Если Саша принял решение остаться в НХЛ, то я не думаю, что мы должны дальше что-то комментировать.
Может или не может он побить этот рекорд, хочет или не хочет. Овечкин достиг всего, чего мог. И если он хочет еще большего, то это уже исключительно его дело", — сказал Плющев.
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