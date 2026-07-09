Батрак о селекции: «Ак Барс» немного пугает. У казанцев слишком много народа ушло и слишком мало пришло"

Просто дальше нужно смотреть, кто у «Ак Барса» будет приходить. Просто напомню, что у «Ак Барса» в прошлом сезоне тоже добирался состав уже под конец августа, а кто-то приходил даже в сентябре, а то и позже. И будто бы всех встроили. Но у казанцев ситуация сложная, потому что они попали в момент, когда вроде в финале играли. Там не хватило, нужно было всех оставлять. Но всех и не оставишь. Либо нужно было уходить в большую перестройку, чего не хочется делать после того, как ты вышел в финал, став второй командой. Поэтому пока что следим за «Ак Барсом».