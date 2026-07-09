Батрак о селекции: «Ак Барс» немного пугает. У казанцев слишком много народа ушло и слишком мало пришло"

«Я понял, что делает “Металлург”, потому что два хороших нападающих к ним переходят — Тодд и Старков. Если даже не смотреть на то, кто ушел, то Тодд и Старков — это замечательные заходы. Провольнев тоже хорош. Во-первых, его Разин по “Северстали” знает хорошо. Во-вторых, кубки у него есть. Да и возраст замечательный.
«Локомотива», наверное, не касаемся, потому что, если говорим о команде из Ярославля, то это только о потерях. Да и то «железнодорожники» потеряли тех, кто не проходил в состав, либо уже все отдал этой команде — как легионеры Паник и Фроуз. У «Локомотива» все как было, так и осталось.
«Амур» прилично поменялся, но здесь посмотрим, что получится из тех хоккеистов, которые к ним приходят. Условно говоря, такие, как Кровяков, Лихачев и Пилипенко. Четкие трансферы, в которых нет сомнений, — это Василевский, Дергачев и Трушков. Защитник и нападающий — это те, кто будет много играть и приносить пользу команде. Допускаю, что Дергачев будет и капитаном. А Трушков приходит на роль второго вратаря.
В этом плане немного пугает «Ак Барс». У казанцев действительно слишком много народа ушло и слишком мало пришло. Видимо, еще кто-то даже уйдет, если слухи рассматривать. Пришел только Бывальцев — хороший переход для «Ак Барса», игрок, который подходит Гатиятулину, крепкий, с навыками, с головой и выполняет игровое задание.
Просто дальше нужно смотреть, кто у «Ак Барса» будет приходить. Просто напомню, что у «Ак Барса» в прошлом сезоне тоже добирался состав уже под конец августа, а кто-то приходил даже в сентябре, а то и позже. И будто бы всех встроили. Но у казанцев ситуация сложная, потому что они попали в момент, когда вроде в финале играли. Там не хватило, нужно было всех оставлять. Но всех и не оставишь. Либо нужно было уходить в большую перестройку, чего не хочется делать после того, как ты вышел в финал, став второй командой. Поэтому пока что следим за «Ак Барсом».
«Автомобилист» усилился. Но нужно смотреть еще в первую очередь с приходом Кудашова, как команда будет меняться. Состав там хороший. У «Авангарда» вообще все замечательно. Команда из Омска знает, что делает. Из топовых клубов пока что будто бы усилились все, кроме «Ак Барса», — сказал Батрак.