Карлссон о том, что стал самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ: «Я буду расти как игрок, делаю это каждый год. Стараюсь избавиться от спадов, которые бывают в течение сезона»

Сегодня «Дакс» повторили контрактное предложение игроку от «Филадельфии». Соглашение Карлссона с кэпхитом 18 млн долларов рассчитано на 5 лет.
"Я буду расти как игрок. Я делал это каждый год до сих пор.
Я стараюсь избавиться от спадов, которые у меня бывают в течение сезона, и при этом стараюсь оставаться на максимально высоком уровне весь сезон. Это будет сложно, но это моя цель", — сказал Карлссон.
В минувшем регулярном чемпионате Карлссон провел 70 матчей и набрал 67 (29+38) очков. Также в его активе 12 игр в плей-офф и 11 (4+7) очков.