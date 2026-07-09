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Карлссон о том, что стал самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ: «Я буду расти как игрок, делаю это каждый год. Стараюсь избавиться от спадов, которые бывают в течение сезона»

Нападающий «Анахайма» Лео Карлссон ответил на вопрос о том, что стал самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ.

Источник: Спортс‘’

Сегодня «Дакс» повторили контрактное предложение игроку от «Филадельфии». Соглашение Карлссона с кэпхитом 18 млн долларов рассчитано на 5 лет.

"Я буду расти как игрок. Я делал это каждый год до сих пор.

Я стараюсь избавиться от спадов, которые у меня бывают в течение сезона, и при этом стараюсь оставаться на максимально высоком уровне весь сезон. Это будет сложно, но это моя цель", — сказал Карлссон.

В минувшем регулярном чемпионате Карлссон провел 70 матчей и набрал 67 (29+38) очков. Также в его активе 12 игр в плей-офф и 11 (4+7) очков.