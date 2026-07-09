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Сергей Савельев: «Если Кузнецов найдет мотивацию и взаимопонимание с главным тренером, он будет крайне полезен любому клубу КХЛ»

Бывший генеральный менеджер немецкого «Крефельда» Сергей Савельев высказался о возможном переходе форварда Евгения Кузнецова в минское «Динамо».

Источник: Спортс‘’

"В Минске до сих пор нет тренера. Как мы знаем, Кузнецов — игрок характерный, который может переламывать ход матчей. Весь вопрос в мотивации Евгения, он стоит еще со времен его возвращения из НХЛ. Это талантливый игрок своего поколения, который отлично понимает игру и то, как оказываться в нужное время в нужном месте.

Квалифицированный центр, такой, как Кузнецов, — это всегда хорошее пополнение для любой команды. Его медийность в России становится все больше и больше. Если Кузнецов найдет мотивацию и взаимопонимание с главным тренером, то он будет крайне полезен любому клубу КХЛ", — сказал Савельев.

Бабаев о Кузнецове в «Динамо» Минск: «Один из приоритетных вариантов, но окончательного решения нет. Находимся в переговорном процессе с 4−5 клубами».