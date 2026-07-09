Сергей Савельев: «Если Кузнецов найдет мотивацию и взаимопонимание с главным тренером, он будет крайне полезен любому клубу КХЛ»

"В Минске до сих пор нет тренера. Как мы знаем, Кузнецов — игрок характерный, который может переламывать ход матчей. Весь вопрос в мотивации Евгения, он стоит еще со времен его возвращения из НХЛ. Это талантливый игрок своего поколения, который отлично понимает игру и то, как оказываться в нужное время в нужном месте.