Сергей Савельев: «Если Кузнецов найдет мотивацию и взаимопонимание с главным тренером, он будет крайне полезен любому клубу КХЛ»

"В Минске до сих пор нет тренера. Как мы знаем, Кузнецов — игрок характерный, который может переламывать ход матчей. Весь вопрос в мотивации Евгения, он стоит еще со времен его возвращения из НХЛ. Это талантливый игрок своего поколения, который отлично понимает игру и то, как оказываться в нужное время в нужном месте.
Квалифицированный центр, такой, как Кузнецов, — это всегда хорошее пополнение для любой команды. Его медийность в России становится все больше и больше. Если Кузнецов найдет мотивацию и взаимопонимание с главным тренером, то он будет крайне полезен любому клубу КХЛ", — сказал Савельев.
Бабаев о Кузнецове в «Динамо» Минск: «Один из приоритетных вариантов, но окончательного решения нет. Находимся в переговорном процессе с 4−5 клубами».