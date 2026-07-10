«Харрикейнс» стали обладателями трофея в прошедшем сезоне, победив «Вегас» со счетом 4−2 в финальной серии плей-офф НХЛ.
Первыми на Кубок Стэнли нанесли имена владельца «Каролины» Тома Дандона, его жены Верушки и детей Кейдена, Дакса, Дрю, Блейка и Тагана. Их имена стоят перед именами игроков и персонала, включая капитана команды и обладателя «Конн Смайт Трофи» Джордана Стаала, генменеджера Эрика Тулски и главного тренера Рода Бринд’Амора.
Имя защитника Йоэль Нюстрем, сыгравшего 38 матчей в регулярке за «Харрикейнс» в прошлом сезоне, не было выгравировано на трофее. Для нанесения имени на кубок нужно сыграть 41 матч в регулярном чемпионате или один матч в финале Кубка Стэнли, при этом команды могут подать заявку в НХЛ чтобы сделать исключение.
"Когда НХЛ выпустит свой ежегодный сентиментальный рекламный ролик, показывающий, сколько мужества, отваги и упорного труда требуется для завоевания кубка, я надеюсь, что они также упомянут, что вы можете либо посвятить всю свою жизнь завоеванию кубка… либо быть ребенком миллиардера, учеником средней школы.
Не стоит заблуждаться: «Каролина Харрикейнс» сделали это с одобрения НХЛ. Отдел хоккейных операций, возглавляемый Колином Кэмпбеллом, должен был утвердить каждое имя, которое появится на кубке. Вот что делает всю эту ситуацию еще хуже", — написал Кэмпбелл.
Миллиардер из Техаса нарушает законы НХЛ, бесит всех, но побеждает.