Кен Кэмпбелл про имена 7 членов семьи Дандон на Кубке Стэнли: «Вы можете посвятить всю свою жизнь завоеванию трофея, либо быть ребенком миллиардера, учеником средней школы»

Имя защитника Йоэль Нюстрем, сыгравшего 38 матчей в регулярке за «Харрикейнс» в прошлом сезоне, не было выгравировано на трофее. Для нанесения имени на кубок нужно сыграть 41 матч в регулярном чемпионате или один матч в финале Кубка Стэнли, при этом команды могут подать заявку в НХЛ чтобы сделать исключение.