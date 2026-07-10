Генменеджер «Анахайма» о том, что Карлссон подписал оффер-шит «Флайерс»: «Это право, закрепленное в коллективном договоре. Не осуждаю игроков за то, что они выбирают этот путь»

Сегодня «Дакс» повторили контрактное предложение игроку от «Флайерс». Соглашение Карлссона с кэпхитом 18 млн долларов рассчитано на 5 лет.
Форвард «Дакс» стал самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ.
Вербек отметил, что не держит зла на Карлссона, и возможность подписать оффер-шит является правом, закрепленным в коллективном соглашении.
"Как бывший игрок могу сказать, что ты всегда радуешься возможности самому определять свою судьбу.
Это право игроков, закрепленное в коллективном договоре, и я ни в коем случае не осуждаю их за то, что они выбирают этот путь", — сказал Вербик.
Карлссон об оффер-шите «Филадельфии»: «Предложение, которое подписал бы каждый. Когда видишь такую сумму, трудно сказать нет. Я очень хотел, чтобы “Анахайм” повторил его».