Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Генменеджер «Анахайма» о том, что Карлссон подписал оффер-шит «Флайерс»: «Это право, закрепленное в коллективном договоре. Не осуждаю игроков за то, что они выбирают этот путь»

Генеральный менеджер «Анахайма» Пэт Вербик высказался о ситуации с оффер-шитом нападающему Лео Карлссону от «Филадельфии».

Источник: Спортс‘’

Сегодня «Дакс» повторили контрактное предложение игроку от «Флайерс». Соглашение Карлссона с кэпхитом 18 млн долларов рассчитано на 5 лет.

Форвард «Дакс» стал самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ.

Вербек отметил, что не держит зла ​​на Карлссона, и возможность подписать оффер-шит является правом, закрепленным в коллективном соглашении.

"Как бывший игрок могу сказать, что ты всегда радуешься возможности самому определять свою судьбу.

Это право игроков, закрепленное в коллективном договоре, и я ни в коем случае не осуждаю их за то, что они выбирают этот путь", — сказал Вербик.

Карлссон об оффер-шите «Филадельфии»: «Предложение, которое подписал бы каждый. Когда видишь такую ​​сумму, трудно сказать нет. Я очень хотел, чтобы “Анахайм” повторил его».