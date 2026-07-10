Кожевников о возвращении России: «Мы должны выступать с флагом и гимном. В федерациях до фига русофобов, вони будет много. Там есть шведы, чехи и финны, сопротивление будет большим»

Ранее стало известно, что МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР). Все рекомендации МОК по допуску российских спортсменов только в нейтральном статусе сняты.
"Сопротивление будет. Там же есть шведы, чехи и финны. Их там много. Надо поработать Федерации хоккея России и ее адвокатам. Работа предстоит серьезная, так как сопротивление будет большим. И так не только в хоккее, но и во всем спорте. Будут вставлять палки в колеса.
Мы должны выступать с флагом и гимном. Возвращаться в нейтральном статусе нам не надо. Международный олимпийский комитет отдал этот вопрос на откуп спортивным федерациям, а там до фига русофобов. Вони будет много", — заявил Кожевников.