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Карлссон о реакции игроков «Анахайма» на его контракт: «Все были очень рады за меня. Сказали, что я это заслужил. Надялись, что я останусь»

Нападающий «Анахайма» Лео Карлссон рассказал о реакции товарищей по команде на его контракт.

Источник: Спортс‘’

Вчера «Дакс» повторили контрактное предложение игроку от «Филадельфии». Соглашение Карлссона с кэпхитом 18 млн долларов рассчитано на 5 лет. Форвард «Дакс» стал самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ.

"Не думаю, что была хоть одна негативная реакция. Все были очень рады за меня, очень взволнованы.

Да, они просто сказали, что я это заслужил. Так что да, очень рады за меня и надялись, что я останусь", — сказал Карлссон.

Генменеджер «Анахайма» о том, что Карлссон подписал оффер-шит «Флайерс»: «Это право, закрепленное в коллективном договоре. Не осуждаю игроков за то, что они выбирают этот путь».